Laba Danantara Investment Management Diproyeksi Hanya Rp800 Miliar, Jauh dari Target

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memproyeksikan laba bersih PT Danantara Investment Management (DIM) hanya mencapai Rp800 miliar sepanjang 2026. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memproyeksikan laba bersih PT Danantara Investment Management (DIM) hanya mencapai Rp800 miliar sepanjang 2026. Angka tersebut jauh di bawah target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar Rp3,4 triliun akibat tekanan di pasar modal yang berdampak pada penurunan nilai investasi publik.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan, tekanan di pasar modal menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan DIM diperkirakan tidak mampu mencapai target laba bersih tahun ini.

"Laba bersih 2026 diproyeksikan sebesar Rp0,8 triliun, dibandingkan RKAP Rp3,4 triliun. Terutama karena tekanan pada pasar modal, yang terjadi pada saat ini, sehingga investasi di pasar modal atau investasi publik mengalami penurunan yang cukup besar," ujar Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (24/11/2026).

Meski demikian, Rosan menyebut sejumlah komponen kinerja yang berada dalam kendali manajemen masih berjalan sesuai atau melampaui target RKAP. Komponen tersebut meliputi pendapatan treasury, pendapatan investasi privat, serta pengendalian biaya.

Di sisi lain, Danantara menargetkan nilai neraca DIM mencapai Rp248 triliun pada akhir 2026. Target tersebut didukung oleh 39 investasi yang telah ditandatangani maupun diselesaikan (sign or close).

Memasuki 2027, Danantara menargetkan nilai neraca DIM meningkat menjadi Rp421 triliun. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, rasio imbal hasil terhadap rata-rata ekuitas (return on average equity/ROAE) ditargetkan mencapai 4%.

Rosan menjelaskan, peningkatan kinerja DIM pada 2027 akan didorong oleh pengembangan portofolio investasi yang semakin mendekati target alokasi jangka panjang pada 2030.