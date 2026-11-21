6 Fakta Prabowo Kantongi Investasi China Rp1.300 Triliun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia telah menerima komitmen investasi dan kerja sama strategis dari China senilai USD71,8 miliar atau setara lebih dari Rp1.300 triliun.

Kesepakatan tersebut mencakup empat proyek strategis yang meliputi pengembangan kota pintar (smart city), manufaktur dan teknologi, pembiayaan infrastruktur, hingga pengembangan teknologi coal-to-ethanol.

Berikut fakta-fakta Prabowo Kantongi Investasi China Rp1.300 Triliun yang dirangkum Okezone, Sabtu (21/11/2026).

1. Daftar Proyek

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, salah satu proyek terbesar dalam kesepakatan tersebut adalah pengembangan 10 lokasi awal future smart city dengan nilai investasi sekitar USD50 miliar.

Proyek tersebut melibatkan PT Kota Masa Depan Indonesia yang berada di bawah Danantara bersama konsorsium yang dipimpin Shaanxi.

"Itu akan menjadi salah satu project yang sangat historical yang akan dibangun di awal-awal tahun depan," ujar Rosan dalam keterangan resminya.