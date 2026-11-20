Bank Tutup di Indonesia Bertambah Lagi Jadi 17! Ini yang Terbaru

Bank Tutup di Indonesia Bertambah Lagi Jadi 17! Ini yang Terbaru (Foto: Izin BPR Dicabut/OJK)

JAKARTA - Bank tutup di Indonesia bertambah lagi menjadi 17 hingga pertengahan November 2026. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang beralamat di Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar).

Hal ini menambah daftar panjang bank tutup di Indonesia menjadi 17 setelah sebelumnya pada 4 November 2026, OJK juga mencabut izin usaha BPR di Sumatera Selatan.

Pencabutan izin BPR LPN Labuh Gunung sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026.

"Pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung adalah bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Kepala OJK Sumbar Roni Nazra di Padang dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Dia menjelaskan pencabutan tidak dilakukan begitu saja, tapi sudah melalui berbagai prosedur dan mekanisme penyehatan terhadap BPR tersebut.

Menurut dia pada 5 November 2025 OJK telah menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

Selanjutnya pada 30 Oktober 2026 OJK menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham PT BPR LPN Labuh Gunung.

Untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

"Namun demikian pengurus dan pemegang saham BPR LPN Labuh Gunung tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR yang dimaksud," katanya.