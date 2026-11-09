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6 Fakta Bank Tutup Terus Bertambah hingga November 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |08:34 WIB
6 Fakta Bank Tutup Terus Bertambah hingga November 2026
Bank Tutup (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bank tutup di Indonesia bertambah menjadi 16 bank hingga November 2026. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Agritrans Batumarta yang beralamat di Jalan A Yani No.101A Air Karang, Desa Tj. Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Pencabutan itu, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-79/D.03/2026 tanggal 3 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Agritrans Batumarta.

Berikut fakta-fakta Bank Tutup terus bertambah hingga November 2026 yang dirangkum Okezone, Senin (9/11/2026).

1. BPR Agritrans Batumarta Ditutup

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha BPR Agritrans Batumarta tersebut, maka kantor BPR Agritrans Batumarta ditutup untuk umum dan BPR Agritrans Batumarta menghentikan segala kegiatan usahanya.
  
Kemudian, penyelesaian hak dan kewajiban BPR Agritrans Batumarta dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selain itu, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan fungsi kepengurusan dan/atau Pemegang Saham BPR Agritrans Batumarta dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR Agritrans Batumarta kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.​ Demikian dikutip dari keterangan resmi OJK, Jakarta.

 

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Topik Artikel :
ojk Bank Tutup Bank
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