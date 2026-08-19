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Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi Usai OJK Cabut Izin BPR Bekasi

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |19:52 WIB
Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi Usai OJK Cabut Izin BPR Bekasi
Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi Usai OJK Cabut Izin BPR Bekasi (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Bank bangkrut di Indonesia bertambah lagi menjadi 11 hingga Agustus 2026. Terbaru PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Citra Bersada Abadi di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha BPR Citra Bersada Abadi. Tindakan tegas ini diambil setelah pengurus dan pemegang saham tidak mampu memulihkan krisis keuangan serta permodalan bank sesuai batas waktu yang ditetapkan regulator.

Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-62/D.03/2026 tertanggal 19 Agustus 2026 bagi bank yang beralamat di Komplek Pertokoan Pasar Pagi Bintara Blok D/20-21, Bintara, Bekasi Barat.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Citra Bersada Abadi merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Kepala OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Edwin Nurhadi dalam keterangan resmi, Rabu (19/8/2026).

Dinamika pengawasan terhadap BPR ini bermula sejak 6 Agustus 2025 ketika OJK menetapkan status BPR Dalam Penyehatan (BDP). 

Kebijakan tersebut diambil lantaran Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) bank anjlok hingga berada di posisi minus 2,98 persen, disertai rata-rata Cash Ratio selama tiga bulan yang hanya mencapai 3,59 persen atau di bawah standar minimum 5 persen.

Kondisi tersebut tidak kunjung membaik hingga akhirnya pada 5 Agustus 2026 OJK menetapkan BPR Citra Bersada Abadi sebagai bank dengan status BPR Dalam Resolusi (BDR). 

Penetapan mengacu pada POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS, mengingat tenggat pemulihan modal yang diberikan kepada pemegang saham telah kedaluwarsa tanpa hasil.

Menyusul kegagalan penyehatan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menerbitkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 117/ADK3/2026 pada 13 Agustus 2026. Keputusan tersebut menetapkan penanganan bank bermasalah ini dialihkan ke tahap likuidasi sekaligus permohonan pencabutan izin kepada regulator.

"Berdasarkan keputusan tersebut, LPS memutuskan cara penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Citra Bersada Abadi dengan melakukan likuidasi bank dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut," jelas Edwin.

 

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Topik Artikel :
ojk bank bangkrut BPRS BPR Bank
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