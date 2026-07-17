Keamanan Jadi Penentu Pilihan Bank Digital di Indonesia

JAKARTA - Di tengah semakin meningkatnya adopsi layanan perbankan digital di Indonesia, keamanan menjadi faktor yang semakin menentukan pada keputusan konsumen memilih bank digital.

Survei Ipsos Indonesia tahun 2026 mencatat masyarakat tidak hanya mencari kemudahan dan keuntungan finansial, tetapi juga mengutamakan rasa aman dalam menyimpan dan mengelola dana mereka secara digital.

"Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap aspek keamanan mencerminkan kematangan perilaku konsumen dalam menggunakan layanan keuangan digital," ujar Managing Director Ipsos Indonesia Hansal Savla dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Seiring berkembangnya ekosistem perbankan digital di Indonesia, katanya lagi, konsumen semakin memahami bahwa keamanan bukan hanya soal perlindungan data, namun kepercayaan terhadap produk, stabilitas layanan, kemudahan akses dana, dan keandalan transaksi menjadi faktor utama yang membentuk keyakinan mereka dalam memilih bank digital.

Dia menjelaskan, hasil survei menunjukkan sistem keamanan dan perlindungan privasi data yang terjamin menjadi alasan utama masyarakat dalam memilih bank digital, dengan 65 persen responden menyebut faktor tersebut sebagai pertimbangan utama.

Faktor ini bahkan berada di atas berbagai manfaat lainnya, termasuk penawaran promo, diskon, dan cashback yang dipilih oleh 54 persen responden.

Dalam memilih bank digital yang terdaftar di OJK serta dijamin oleh LPS, konsumen tidak hanya mempertimbangkan fitur keamanan

yang tersedia pada sebuah bank digital, tetapi juga tingkat kepercayaan terhadap produk simpanan yang ditawarkan.