Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Keamanan Jadi Penentu Pilihan Bank Digital di Indonesia

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |21:23 WIB
Keamanan Jadi Penentu Pilihan Bank Digital di Indonesia
Bank Digital (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah semakin meningkatnya adopsi layanan perbankan digital di Indonesia, keamanan menjadi faktor yang semakin menentukan pada keputusan konsumen memilih bank digital.

Survei Ipsos Indonesia tahun 2026 mencatat masyarakat tidak hanya mencari kemudahan dan keuntungan finansial, tetapi juga mengutamakan rasa aman dalam menyimpan dan mengelola dana mereka secara digital.

"Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap aspek keamanan mencerminkan kematangan perilaku konsumen dalam menggunakan layanan keuangan digital," ujar Managing Director Ipsos Indonesia Hansal Savla dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Seiring berkembangnya ekosistem perbankan digital di Indonesia, katanya lagi, konsumen semakin memahami bahwa keamanan bukan hanya soal perlindungan data, namun kepercayaan terhadap produk, stabilitas layanan, kemudahan akses dana, dan keandalan transaksi menjadi faktor utama yang membentuk keyakinan mereka dalam memilih bank digital.

Dia menjelaskan, hasil survei menunjukkan sistem keamanan dan perlindungan privasi data yang terjamin menjadi alasan utama masyarakat dalam memilih bank digital, dengan 65 persen responden menyebut faktor tersebut sebagai pertimbangan utama.

Faktor ini bahkan berada di atas berbagai manfaat lainnya, termasuk penawaran promo, diskon, dan cashback yang dipilih oleh 54 persen responden.

Dalam memilih bank digital yang terdaftar di OJK serta dijamin oleh LPS, konsumen tidak hanya mempertimbangkan fitur keamanan
yang tersedia pada sebuah bank digital, tetapi juga tingkat kepercayaan terhadap produk simpanan yang ditawarkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perbankan Bank Digital Bank
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226603/bank_tutup-CB5y_large.jpg
Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi, OJK Cabut Izin BPR Ceper Permata Artha 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230321//ekonomi-AVmK_large.jpg
RI Perkuat Ekosistem Filantropi Islam Berbasis Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3228800//bank-VOSP_large.jpg
81 Bank Digabung Jadi 24, Ini Penjelasan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227476//merger_bank-sQwJ_large.png
OJK Restui Merger 6 Bank di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227163//bank-7Y8k_large.png
Wamenkeu Pastikan Dana Rp281 Triliun Parkir di Perbankan hingga Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/624/3226754//libur_sekolah-SmTr_large.jpg
Libur Sekolah, Generasi Muda Dikenalkan Industri Keuangan dan Perbankan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement