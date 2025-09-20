Gen Z dan Milenial Lebih Pilih Bank Digital, Ini Alasannya

Perbankan digital semakin menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan transaksi harian. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Perbankan digital semakin menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan transaksi harian. Survei terbaru menunjukkan, sebagian besar pengguna bank digital merasa layanan ini menawarkan kemudahan dan keamanan yang sangat dibutuhkan, terutama dalam aktivitas seperti pembayaran QRIS, transfer antar-bank tanpa biaya, serta isi ulang dompet digital. Tidak hanya memudahkan transaksi, kepercayaan terhadap aplikasi-aplikasi bank digital terus tumbuh, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan solusi finansial yang cepat, transparan, dan aman di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Berdasarkan data Survei Ipsos, generasi muda, khususnya Gen Z dan Milenial, menjadi penggerak utama tren ini dengan frekuensi penggunaan yang tinggi dan beragam aktivitas transaksi digital.

Tren Positif Pertumbuhan Bank Digital di Indonesia

Pertumbuhan perbankan digital di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Data Bank Indonesia (BI) mencatat, pada November 2024 transaksi perbankan digital tumbuh 40,1% (Year on Year). Proyeksi tren berlanjut di tahun 2025, di mana pertumbuhan transaksi pembayaran digital tumbuh sebesar 52,3%. Hingga Juli 2025, Bank Indonesia sudah mencatat pertumbuhan transaksi pembayaran digital tumbuh 45,3% secara tahunan (YoY).

Pertumbuhan Bank Digital

Selaras dengan tren positif pertumbuhan transaksi pembayaran digital di Indonesia, faktor kemudahan dan keamanan dalam melakukan transaksi menjadi salah satu faktor pendorong dalam melakukan transaksi digital. Faktor pendorong masyarakat memilih aplikasi bank digital didorong dari kepuasan dalam transaksi digital harian, di antaranya adalah:

Kemudahan dalam pembayaran QRIS

Gratis transfer antar-bank

Kemudahan isi ulang dompet digital atau top-up e-wallet

Keamanan dan kemudahan interkoneksi dengan aplikasi digital lainnya