Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Disarankan Tahan Suku Bunga 4,75% pada RDG Akhir 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |08:05 WIB
BI Disarankan Tahan Suku Bunga 4,75% pada RDG Akhir 2025
Bank Indonesia menggelar Rapat Dewan Gubernur terakhir tahun 2025. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) disarankan mempertahankan suku bunga kebijakan (BI Rate) pada level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) terakhir di tahun ini. Alasan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah potensi peningkatan tekanan inflasi musiman akhir tahun.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menyoroti bahwa meskipun inflasi umum melambat menjadi 2,72 persen (year on year/yoy) pada November 2025—turun dari 2,86 persen pada bulan sebelumnya—tingkat inflasi tersebut masih berada di kisaran atas target BI sebesar 1,5 persen–3,5 persen.

“Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga kebijakan pada level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur terakhir tahun 2025, sembari tetap waspada dan siap mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Riefky dalam analisisnya, Rabu (17/12/2025).

Analisis Riefky menekankan dua risiko utama yang membuat pemotongan suku bunga menjadi berbahaya saat ini, yaitu tekanan inflasi akhir tahun dan stabilitas rupiah.

Periode libur akhir tahun yang akan datang berpotensi menambah tekanan inflasi pada akhir 2025 karena faktor musiman berupa peningkatan permintaan.

Meskipun nilai tukar rupiah menguat tipis sebesar 0,11 persen (month to month/mtm) dalam 30 hari terakhir, yang didorong oleh kombinasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) oleh The Fed dan suku bunga BI yang ditahan, pergerakan rupiah dinilai masih fluktuatif.

Riefky memperingatkan bahwa pemotongan suku bunga oleh BI saat ini berisiko memicu meningkatnya tekanan inflasi dan berpotensi mendorong pelemahan nilai tukar rupiah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190225//bank_indonesia-BMAu_large.jpg
BI Diprediksi Tahan Suku Bunga di Level 4,75 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188995//qris-hAbD_large.png
Ternyata Ini Perbedaan QRIS Tap dan QRIS Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188842//skimming-rKoz_large.jpg
Rp800 Miliar Dana Nasabah Diduga Dibobol, Begini Respons BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188739//bank_indonesia-c2MI_large.jpg
Dana Rp800 Miliar Dibobol via BI-FAST, Ini Respons BI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187144//grafik-IfMU_large.jpg
3 Jurus BI All Out Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187080//bank_indonesia-RtfQ_large.jpg
BI Luncurkan Insentif Kredit untuk Dorong Lapangan Kerja 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement