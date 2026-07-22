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Kredit Perbankan Tumbuh 12,67 Persen di Juni 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |17:47 WIB
Kredit Perbankan Tumbuh 12,67 Persen di Juni 2026
Kredit Perbankan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan terus meningkat pada Juni 2026. Penyaluran kredit tumbuh 12,67 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Mei 2026 yang sebesar 11,51 persen (yoy).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan peningkatan kredit terjadi pada seluruh kelompok penggunaan, yakni kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi.

"Pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2026 tercatat sebesar 12,67 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan Mei 2026 sebesar 11,51 persen (yoy)," kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (22/7/2026).

Berdasarkan kelompok penggunaan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 24,90 persen (yoy). Sementara itu, kredit modal kerja tumbuh 8,94 persen (yoy) dan kredit konsumsi meningkat 5,75 persen (yoy).

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada pada kisaran 8 persen hingga 12 persen. Menurut Perry, prospek tersebut didukung oleh potensi dari sisi permintaan maupun penawaran.

"Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit (lending appetite) juga masih longgar serta didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap tinggi yaitu mencapai sebesar 10,21 persen (yoy)," ujarnya.

 

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