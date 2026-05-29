Emiten Bank (BCIC) Cetak Laba Rp56,32 Miliar hingga April 2026

JAKARTA - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) atau J Trust Bank membukukan laba bersih sebesar Rp56,32 miliar hingga April 2026. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi bisnis perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain laba bersih, J Trust Bank juga mencatat total penghasilan komprehensif sebesar Rp 275 miliar.

Sementara itu, total aset perseroan mencapai Rp 38,93 triliun dengan portofolio kredit sebesar Rp 26,40 triliun.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan arah kebijakan strategis perusahaan terus memberikan hasil positif di tengah dinamika industri perbankan.

"Kinerja keuangan J Trust Bank pada April 2026 mencatatkan pertumbuhan positif, yang merefleksikan efektivitas strategi bisnis perseroan. Di mana ekspansi bisnis ini ditopang oleh penyaluran kredit yang pruden, disiplin manajemen risiko yang ketat, serta pengelolaan pencadangan dan likuiditas yang pruden," ujar Ritsuo Fukadai di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, perseroan menjaga fundamental bisnis melalui pengelolaan risiko yang disiplin dan strategi ekspansi kredit yang selektif. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penopang profitabilitas perusahaan.

J Trust Bank juga mempertahankan struktur keuangan yang sehat dengan posisi ekuitas mencapai Rp4,07 triliun yang didukung struktur modal solid. Di sisi pendanaan, perseroan membukukan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 32,80 triliun.

Angka tersebut mencerminkan kepercayaan nasabah yang tetap terjaga terhadap layanan dan kapabilitas bisnis J Trust Bank.