Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

PGAS Tebar Dividen Rp3,04 Triliun, 80 Persen dari Laba 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |16:46 WIB
PGAS Tebar Dividen Rp3,04 Triliun, 80 Persen dari Laba 2025
PGAS Tebar Dividen Rp3,04 Triliun, 80 Persen dari Laba 2025 (Foto: PGAS)
A
A
A

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) atau PGN menyetujui pembagian dividen tunai sebesar USD 172,29 juta atau sekitar Rp3,04 triliun (kurs tengah BI Rp17.673). 

Nilai dividen ini setara 80 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tahun buku 2025 USD215,36 juta. Keputusan pembagian dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menjelaskan, keputusan mempertahankan dividend payout ratio sebesar 80 persen mencerminkan komitmen PGN dalam menyeimbangkan pemberian imbal hasil kepada pemegang saham dan keberlanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang. 

“Rasio pembayaran dividen kepada Pemegang Saham sebesar 80 persen juga mencerminkan keyakinan Perseroan terhadap kualitas cash flow, disiplin keuangan, dan kekuatan fundamental bisnis PGN di tengah dinamika industri energi global,” ujar Fajriyah dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Fajriyah, PGN tetap melanjutkan kebijakan dividen yang konsisten sekaligus menjaga fleksibilitas keuangan untuk mendukung agenda pengembangan infrastruktur dan bisnis gas bumi nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219875/lng-sY76_large.jpg
PGAS Siap Serap Pasokan Gas Jumbo LNG dari Proyek Abadi LNG Blok Masela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219852/pipa_gas-N9ct_large.jpg
PGN Amankan Pasokan Gas Bumi Jangka Panjang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218349/pgn-wdcq_large.jpg
PGN Tingkatkan Pasokan Gas Bumi, dari LNG hingga CNG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/320/3210624/komut_pgn-Ud8O_large.jpg
Cerita Komut PGN Pakai BBG, Bisa Switch dari BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/470/3206649/pgn-VPoA_large.jpg
PGN Tambah 230 Km Pipa Gas di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/278/3206471/pgn-gtNY_large.jpg
Fitch Pertahankan Rating BBB-, Ini Kata Manajemen PGAS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement