PGAS Tebar Dividen Rp3,04 Triliun, 80 Persen dari Laba 2025

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) atau PGN menyetujui pembagian dividen tunai sebesar USD 172,29 juta atau sekitar Rp3,04 triliun (kurs tengah BI Rp17.673).

Nilai dividen ini setara 80 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tahun buku 2025 USD215,36 juta. Keputusan pembagian dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menjelaskan, keputusan mempertahankan dividend payout ratio sebesar 80 persen mencerminkan komitmen PGN dalam menyeimbangkan pemberian imbal hasil kepada pemegang saham dan keberlanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang.

“Rasio pembayaran dividen kepada Pemegang Saham sebesar 80 persen juga mencerminkan keyakinan Perseroan terhadap kualitas cash flow, disiplin keuangan, dan kekuatan fundamental bisnis PGN di tengah dinamika industri energi global,” ujar Fajriyah dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Fajriyah, PGN tetap melanjutkan kebijakan dividen yang konsisten sekaligus menjaga fleksibilitas keuangan untuk mendukung agenda pengembangan infrastruktur dan bisnis gas bumi nasional.