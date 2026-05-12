BSI Raup Laba Rp2,2 Triliun di Kuartal I-2026

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan laba bersih sebesar Rp 2,2 triliun, atau melonjak 17,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Kuartal I-2026.

Pencapaian laba tersebut sejalan dengan lonjakan aset perusahaan yang kini menyentuh angka Rp 460 triliun. Realisasi ini sekaligus mengantarkan BSI naik kelas dan resmi menempati peringkat kelima bank terbesar di Tanah Air.

"Pencapaian ini menempatkan BSI pada jajaran top 5 bank nasional berdasarkan kombinasi aset dan profitabilitas. Hal ini merupakan tonggak penting yang menegaskan bahwa BSI tidak hanya memimpin pasar industri perbankan syariah, tetapi juga semakin kompetitif di perbankan nasional," ujar Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam paparan kinerja perseroan kuartal I-2026 yang dilangsungkan secara virtual, Selasa (12/5/2026).

Pertumbuhan profitabilitas BSI tidak lepas dari agresivitas fungsi intermediasi dan kemampuan bank menghimpun dana murah. Hingga Maret 2026, total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 329 triliun, tumbuh 14,39 persen yoy. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) melesat 17,9 persen menjadi Rp 377 triliun.

Menariknya, dana murah berupa tabungan mendominasi porsi DPK dengan pertumbuhan mencapai 20,18 persen. Peningkatan signifikan ini didorong oleh tingginya minat masyarakat, khususnya generasi muda, dalam merencanakan ibadah haji dan umrah lebih dini.

"Tabungan konsisten tumbuh dan menjadi yang tertinggi di antara bank-bank besar lainnya. Tabungan haji ini tentu saja akan menjadi kekuatan khas BSI dalam membangun customer base dan juga dana murah yang berkelanjutan," jelas Anggoro.