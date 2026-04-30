Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tugu Insurance Raih Laba Capai Rp762 Miliar Sepanjang 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |16:37 WIB
Tugu Insurance Raih Laba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Wisma Tugu I, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Perseroan memaparkan kinerja yang solid, baik secara konsolidasian maupun induk (own operation), untuk tahun buku 2025 (audited). 

Dalam RUPST Perseroan berhasil mencatat pencapaian laba tahun berjalan sebesar Rp762 Miliar dan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan, kepada entitas induk sebesar Rp711 Miliar. 

Laba tahun berjalan yang diatribusikan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 402 Miliar.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah mengimplementasikan standar akuntansi keuangan terbaru, PSAK 117, dalam pelaporan keuangan. 

Hingga 31 Desember 2025, pendapatan jasa asuransi secara konsolidasian tercatat sebesar Rp9,11 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 7,46 triliun. 

Sejalan dengan itu, hasil jasa asuransi juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp736 miliar menjadi Rp 1,02 triliun. 

Presiden Direktur Tugu Insurance, Adi Pramana, menyatakan Perseroan juga membukukan tingkat Risk Based Capital (RBC) sebesar 410,90%, yang tetap terjaga jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120% dan jauh lebih tinggi dari rata-rata industri di 335,22%. 

"Capaian ini mencerminkan fundamental keuangan Perseroan yang kuat serta pengelolaan risiko yang disiplin," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2026). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215636/tbs_energi-Tloi_large.jpg
TBS Energi (TOBA) Raup Pendapatan Rp1,4 Triliun di Kuartal I-2026, Ini Penopangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215573/cdia-cm18_large.jpg
CDIA, Emiten Prajogo Pangestu Kantongi Pendapatan Rp712,7 Miliar di Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215581/laba_unvr-6e1C_large.jpg
UNVR Raup Laba Bersih Rp1,3 Triliun di Kuartal I-2026, Naik 14,1 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/278/3214250/accola_sprot_centre-9RZT_large.png
Anak Usaha DMS Propertindo (KOTA) Kembangkan Accola Sport Centre di BSD 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/470/3214069/accola_sprot_centre-iZ6f_large.png
Anak Usaha DMS Propertindo (KOTA) Kembangkan Accola Sport Centre di BSD 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/278/3213947/bren-iQuI_large.jpg
BREN Raup Laba Bersih Rp2,8 Triliun, Target Lampaui 1 GW Panas Bumi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement