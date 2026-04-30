Tugu Insurance Raih Laba Capai Rp762 Miliar Sepanjang 2025

JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Wisma Tugu I, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Perseroan memaparkan kinerja yang solid, baik secara konsolidasian maupun induk (own operation), untuk tahun buku 2025 (audited).

Dalam RUPST Perseroan berhasil mencatat pencapaian laba tahun berjalan sebesar Rp762 Miliar dan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan, kepada entitas induk sebesar Rp711 Miliar.

Laba tahun berjalan yang diatribusikan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 402 Miliar.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah mengimplementasikan standar akuntansi keuangan terbaru, PSAK 117, dalam pelaporan keuangan.

Hingga 31 Desember 2025, pendapatan jasa asuransi secara konsolidasian tercatat sebesar Rp9,11 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 7,46 triliun.

Sejalan dengan itu, hasil jasa asuransi juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp736 miliar menjadi Rp 1,02 triliun.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Adi Pramana, menyatakan Perseroan juga membukukan tingkat Risk Based Capital (RBC) sebesar 410,90%, yang tetap terjaga jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120% dan jauh lebih tinggi dari rata-rata industri di 335,22%.

"Capaian ini mencerminkan fundamental keuangan Perseroan yang kuat serta pengelolaan risiko yang disiplin," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2026).