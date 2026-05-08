RUPST, Anabatic Technologies (ATIC) Tunjuk Irfan Setiaputra Jadi Presiden Komisaris

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |15:04 WIB
JAKARTA - PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 7 Mei 2026 di Graha Anabatic dengan salah satu agenda utama berupa usulan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk penunjukan Irfan Setiaputra sebagai Presiden Komisaris baru. Langkah strategis tersebut untuk memperkuat struktur kepemimpinan perseroan seiring dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang serta mendukung arah pertumbuhan jangka panjang.

Inisiatif tersebut didukung oleh kinerja keuangan Perseroan yang menunjukkan pertumbuhan positif. Pada 2025, Anabatic mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 13,2% (yoy), didorong oleh peningkatan efisiensi operasional dan kualitas profitabilitas. Margin laba bruto meningkat menjadi 13,6% dan margin laba bersih mencapai 3,9%. Dari sisi fundamental, Perseroan juga membukukan pertumbuhan ekuitas sebesar 33,3% (yoy). Kinerja ini menjadi pondasi penting dalam menjaga momentum pertumbuhan berkelanjutan.

Dalam RUPST yang digelar oleh Anabatic, Irfan Setiaputra diperkenalkan sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Anabatic yang baru. Irfan Setiaputra dikenal luas pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebuah perusahaan berskala besar di industri yang kompleks dan highly regulated. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif strategis yang kuat bagi Perseroan dalam menghadapi dinamika industri teknologi yang terus berkembang.

Selain itu, dalam RUPST, Perseroan juga mengusulkan Prasetio sebagai Komisaris Independen serta Victor Budi Tanuadji sebagai Komisaris yang baru, juga menerima pengunduran diri Hideaki Ohaishi dan Rieko Kawaguchi dari posisi Direksi Anabatic, serta memperkenalkan Jonathan Budi Tanuadji sebagai direksi baru,

“Penunjukan Presiden Komisaris baru ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan kepemimpinan ATIC berada dalam posisi yang tepat dalam menangkap peluang masa depan,” ungkap Presiden Direktur PT Anabatic Technologies Tbk, Harry Surjanto Hambali dalam pernyataan resminya. 

“Dengan struktur yang diperkuat dan posisi keuangan yang semakin solid, kami optimistis dapat melanjutkan momentum pertumbuhan berkelanjutan,” imbuhnya.

 

