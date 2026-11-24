Ini Strategi Danantara Tarik Rp 200 Triliun Investasi ke RI

JAKARTA - PT Danantara Investment Management (DIM) mencatat realisasi dan penandatanganan investasi privat senilai Rp69 triliun sepanjang 2026. Investasi tersebut berasal dari 39 transaksi yang telah diseleksi dari lebih dari 600 peluang investasi.

CEO PT Danantara Investment Management Pandu Sjahrir mengatakan, investasi tersebut merupakan bagian dari upaya Danantara dalam mendorong masuknya modal ke Indonesia sekaligus menciptakan dampak ekonomi jangka panjang.

Dari keseluruhan transaksi yang dilakukan, sebanyak 44% di antaranya telah memberikan imbal hasil. Meski demikian, DIM tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga dampak investasi terhadap perekonomian nasional.

Pandu memperkirakan mobilisasi dana investasi melalui DIM dapat mencapai sekitar Rp200 triliun dalam beberapa tahun ke depan, termasuk pada 2027-2028.

"Beberapa tahun termasuk 2027-2028, crowding-in investasi, kurang lebih Rp200 triliun Insya Allah akan masuk dari mobilisasi dana investasi ke Indonesia dalam beberapa tahun ke depan melalui investasi DIM," ujar Pandu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (24/11/2026).

Selain mendorong investasi, Pandu menyebut portofolio DIM juga berpotensi menciptakan sekitar 50.000 lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Penciptaan lapangan kerja, kurang lebih 50 ribu lapangan kerja yang tercipta, baik langsung maupun tidak langsung melalui PT DIM," bebernya.