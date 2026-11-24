Industri Kehutanan Butuh Kepastian Regulasi untuk Genjot Investasi dan Hilirisasi

Industri kehutanan memperkuat investasi, hilirisasi dan produktivitas usaha untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Industri kehutanan memperkuat investasi, hilirisasi dan produktivitas usaha untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Upaya tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan di tengah dinamika kebijakan nasional dan meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik usaha yang bertanggung jawab.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso mengatakan, perkembangan pasar global dan perubahan kebijakan nasional menuntut pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan kapasitas serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, dunia usaha kehutanan membutuhkan iklim investasi yang kondusif, kepastian berusaha, serta dukungan kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan secara bertanggung jawab.

"APHI harus terus beradaptasi dengan perubahan dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha dan bekerja, peningkatan investasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan secara bertanggung jawab untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan," ujar Soewarso, Selasa (24/11/2026).

Dia menilai, pengembangan sektor kehutanan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga perlu memberikan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi tuntutan untuk menerapkan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan. Karena itu, kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pandangan tersebut menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2026 yang berlangsung di Jakarta.