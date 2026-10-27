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Indonesia Ajak Azerbaijan Perkuat Kerja Sama Investasi dan Perdagangan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |08:01 WIB
Indonesia Ajak Azerbaijan Perkuat Kerja Sama Investasi dan Perdagangan
Pemerintah Indonesia mengajak Azerbaijan memperkuat kerja sama di bidang investasi dan perdagangan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengajak Azerbaijan memperkuat kerja sama di bidang investasi dan perdagangan. Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara perwakilan kedua negara di Baku, Azerbaijan.

Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Ekonomi Republik Azerbaijan Azer Bayramov, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi investasi yang besar dan terbuka terhadap penanaman modal dari Azerbaijan.

Pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi serta penguatan kapasitas industri dalam negeri untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, realisasi investasi Azerbaijan di Indonesia hingga kini masih relatif terbatas.

“Namun, kami melihat kondisi ini sebagai peluang untuk memperkuat kerja sama karena kedua negara memiliki potensi ekonomi yang saling melengkapi. Kerja sama tersebut perlu diarahkan tidak hanya pada perdagangan komoditas, tetapi juga pada pengembangan industri dan investasi di berbagai sektor strategis. Kami berharap kemitraan ini dapat diwujudkan melalui proyek-proyek konkret yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian kedua negara,” ujar Todotua dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (27/10/2026).

Selain hilirisasi, kedua pihak membahas peluang kerja sama di sektor energi, industri pengolahan, dan infrastruktur. Todotua dan Azer Bayramov sepakat memperkuat komunikasi serta koordinasi antarlembaga untuk mempercepat pemetaan proyek potensial hingga tahap realisasi investasi.

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