Forum Bisnis Paten 2026 Buka Peluang Kerja Sama Industri dan Inventor

JAKARTA – Pemerintah mengajak investor dan pelaku industri untuk menghadiri Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 yang akan berlangsung pada 3–5 November 2026 di Jakarta International Convention Center (JCC), Jakarta. Forum ini menjadi wadah untuk mempertemukan inovasi nasional dengan peluang kerja sama bisnis dan investasi.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, paten memiliki nilai strategis ketika teknologi yang dilindungi dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan pasar dan menghasilkan nilai ekonomi. Karena itu, keterlibatan industri dan investor menjadi bagian penting dalam menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan dunia usaha.

“Paten tidak cukup hanya memperoleh pelindungan hukum, tetapi juga perlu dimanfaatkan agar memberikan nilai tambah. Melalui Forum Bisnis Paten Indonesia, kami ingin mempertemukan inventor dengan industri dan investor sehingga inovasi dalam negeri memiliki kesempatan lebih besar untuk dikembangkan dan dikomersialisasikan,” ujar Hermansyah.

FBPI 2026 mengusung tema “Paten Penggerak Ekonomi Kerakyatan”. Forum ini dirancang dengan sejumlah agenda untuk mempertemukan kebutuhan industri dan potensi inovasi nasional.

Selain area pameran inventor dan paten, forum ini menghadirkan zona investasi dan industri, layanan kekayaan intelektual dan paten, serta innovation showcase untuk menampilkan inovasi yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut.

Rangkaian kegiatan juga mencakup sesi pitching, diskusi mengenai strategi hilirisasi paten, serta penjajakan kerja sama antara inventor, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku industri. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Patent Townhall Pitching, yang memberikan ruang bagi industri untuk menyampaikan kebutuhan teknologinya kepada perguruan tinggi dan lembaga penelitian, termasuk di bidang otomotif dan kendaraan listrik serta elektronika dan Internet of Things (IoT).

Bagi pelaku industri, forum ini dapat menjadi titik awal untuk mencari alternatif teknologi, menjajaki pengembangan produk, atau menjalin kolaborasi dengan pemilik invensi. Sementara itu, investor dapat memanfaatkan forum ini untuk mengenali potensi teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar dan menjajaki peluang investasi.