MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Belajar Investasi melalui Having Fund 2026

CIREBON - MNC Sekuritas bersama Anargya Aset Manajemen (AM) memberikan edukasi pasar modal kepada mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon melalui kegiatan Having Fund 2026. Mengusung tema “Mindset Baru, Masa Depan Baru”, kegiatan tersebut digelar di Aula OJK Cirebon pada Kamis (22/10/2026).

Kegiatan ini diawali dengan opening speech dari Asisten Direktur Kantor OJK Cirebon Tesar Gustarsidji Pratama dan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus Pembina GI BEI UGJ Cirebon Moh. Yudi Mahadianto. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Manager Kantor OJK Cirebon Fidda Yani, VP Marketing Anargya AM Muhammad Haris, dan Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri R.

Dalam sambutannya, Asisten Direktur Kantor OJK Cirebon Tesar Gustarsidji Pratama mengatakan bahwa mahasiswa perlu memahami investasi secara bijak dan cerdas di tengah kondisi pasar yang dinamis. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan Survei Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, masih terdapat kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Menurutnya, kesenjangan tersebut perlu terus ditekan untuk mencegah masyarakat terjebak dalam investasi ilegal serta mengambil keputusan investasi secara impulsif akibat FOMO maupun informasi yang belum terverifikasi di media sosial.

“Hingga September 2026, OJK Cirebon telah menerima sekitar 2.200 pengaduan terkait penipuan keuangan, meningkat dibandingkan 2025. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan literasi keuangan secara berkelanjutan. Kami mengapresiasi MNC Sekuritas, perusahaan manajemen investasi, dan UGJ yang telah berkolaborasi memberikan edukasi. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau masyarakat secara lebih luas,” ujarnya.

Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus Pembina GI BEI UGJ Cirebon Moh. Yudi Mahadianto mengatakan bahwa penting bagi mahasiswa dan calon investor muda, untuk memiliki mindset finansial yang tepat sejak dini. Investasi bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan strategis untuk membangun ketahanan dan kepastian masa depan.

“Melalui acara ini, saya berharap para mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman secara teoritis, tetapi juga dapat langsung mempraktikkan investasi melalui platform modern yang menyediakan berbagai instrumen investasi, seperti MotionTrade,” ujar Yudi.

Sejalan dengan hal tersebut, VP Marketing Anargya AM Muhammad Haris mengatakan bahwa Anargya AM turut mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk memiliki pola pikir yang bijak dalam mengelola keuangan dan berinvestasi. Menurutnya, meningkatnya partisipasi generasi muda di pasar modal perlu diiringi pemahaman perencanaan keuangan yang baik, terutama di tengah tantangan seperti perilaku konsumtif dan penggunaan pinjaman daring.

“Kami percaya bahwa masa depan finansial yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi juga oleh kedisiplinan dalam mengelola keuangan, kemampuan memahami risiko, dan keberanian untuk memulai investasi secara terencana. Melalui tema Mindset Baru, Masa Depan Baru, kami berharap mahasiswa dapat membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak dini serta menjadi generasi investor yang cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab,” ujarnya.