Tips MotionTrade, Mengenal Kasta Pasar Saham Global Menurut MSCI

JAKARTA – Dalam dunia pasar modal global, setiap negara memiliki klasifikasi pasar saham yang ditetapkan oleh lembaga penyedia indeks internasional. Salah satu lembaga yang menjadi acuan investor global adalah Morgan Stanley Capital International (MSCI). Klasifikasi ini penting untuk dipahami karena dapat memengaruhi cara investor menentukan alokasi investasi di berbagai negara.

MotionTrade telah merangkum tingkatan pasar saham menurut MSCI, yaitu:

1. Developed Market

Developed Market merupakan kategori pasar saham negara maju yang memiliki tingkat perkembangan pasar modal relatif matang. Negara dalam kelompok ini umumnya memiliki infrastruktur pasar yang mapan, likuiditas memadai, serta akses investasi yang sangat terbuka bagi investor internasional. Beberapa negara yang masuk kategori ini antara lain Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Australia. Pasar dalam kategori Developed Markets umumnya menawarkan aksesibilitas yang tinggi, baik dari sisi kepemilikan asing, transaksi, maupun infrastruktur perdagangan dan penyelesaian transaksi.

2. Emerging Market

Kategori ini mencakup negara-negara yang memiliki pasar modal dengan perkembangan ekonomi dan aktivitas investasi yang terus bertumbuh. Negara dalam kelompok ini umumnya memiliki peluang pertumbuhan ekonomi dan pasar modal yang menarik, meskipun tingkat aksesibilitas, likuiditas, serta infrastruktur pasarnya dapat berbeda dibandingkan negara maju.