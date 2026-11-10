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Tips MotionTrade: Kenali Trade Confirmation hingga Fungsinya bagi Investor

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |09:43 WIB
Tips MotionTrade: Kenali Trade Confirmation hingga Fungsinya bagi Investor
MotionTrade (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Dalam berinvestasi saham, investor tidak hanya perlu memahami cara membeli dan menjual saham, tetapi juga perlu mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan.

Salah satunya adalah Trade Confirmation. Trade Confirmation merupakan konfirmasi transaksi yang memuat informasi mengenai aktivitas jual atau beli saham yang dilakukan investor melalui perusahaan sekuritas. Informasi ini menjadi salah satu bukti bahwa transaksi telah terjadi dan dapat digunakan investor untuk memeriksa kembali rincian transaksi yang dilakukan. 

Secara umum, terdapat beberapa informasi penting yang dapat ditemukan dalam Trade Confirmation seperti kode saham, jumlah saham, harga transaksi, nilai transaksi, dan biaya. MotionTrade telah merangkum 4 (empat) alasan penting untuk mengecek Trade Confirmation:

1. Mendeteksi Transaksi pada Rekening Efek

Trade Confirmation dapat membantu nasabah mendeteksi lebih awal apabila terdapat transaksi yang tidak dikenali. Nasabah juga dapat melihat detail rincian transaksi yang telah dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan transaksi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dengan memeriksanya secara rutin, nasabah dapat segera mengetahui adanya ketidaksesuaian sebelum berdampak pada portofolio maupun saldo dana.

2. Memahami Komponen Biaya

Dalam setiap transaksi, terdapat beberapa komponen seperti fee broker, Levy Bursa, dan pajak. Trade Confirmation menampilkan semua komponen tersebut secara transparan.

 

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