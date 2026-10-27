MNC Sekuritas dan Berdikari MI Gelar Edukasi Reksa Dana di UPN Veteran Jakarta

JAKARTA – MNC Sekuritas bersama Berdikari Manajemen Investasi (MI) menggelar edukasi reksa dana untuk mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) melalui kegiatan Having Fund 2026 pada Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Jabodebek Andes Novytasary dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jubaedah.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini antara lain Asisten Manajer Senior Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Jabodebek Deva Ananda Putra, Head of Fixed Income Berdikari MI Enky Qahas, serta Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri.

Dalam sambutannya, Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Jabodebek Andes Novytasary menyampaikan bahwa generasi muda perlu mengubah pola pikir dalam mengelola keuangan, dari yang sebelumnya hanya berperan sebagai konsumen menjadi pemilik melalui investasi. Ia menekankan bahwa investasi perlu dilakukan dengan pemahaman dan literasi yang memadai agar tidak berubah menjadi spekulasi.

“Reksa dana cukup familiar bagi anak muda, khususnya pemula, karena dapat dimulai dengan dana yang terjangkau dan diakses secara digital. Teman-teman dapat mulai berinvestasi sejak dini, tidak perlu menunggu kaya terlebih dahulu,” ujarnya.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta Jubaedah menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, peserta, dan panitia yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia berharap bahwa kerja sama antara UPN Veteran Jakarta dan MNC Sekuritas dapat terus berkembang melalui berbagai program edukasi, peningkatan kompetensi, serta penguatan hubungan antara dunia akademisi dan praktisi.