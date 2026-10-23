FamilyMart MNC Titanium Card, Teman Praktis agar Kebutuhan Harian yang Makin Dinamis

JAKARTA - Aktivitas sehari-hari yang semakin dinamis membuat kebutuhan akan metode pembayaran yang praktis dan fleksibel turut meningkat. Mulai dari membeli kebutuhan harian, menikmati minuman favorit, hingga melakukan transaksi secara online, masyarakat kini semakin membutuhkan solusi pembayaran yang dapat mendukung berbagai aktivitas dengan mudah.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group bersama FamilyMart menghadirkan FamilyMart MNC Titanium Card sebagai kartu kredit yang dapat menjadi pilihan untuk menunjang berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari.

FamilyMart MNC Titanium Card merupakan kartu kredit co-branding yang diterbitkan oleh MNC Bank bekerja sama dengan FamilyMart di bawah lisensi Mastercard International, serta dilengkapi fitur contactless untuk memberikan kemudahan dan kenyamaan bertransaksi.

Salah satu manfaat utama kartu ini adalah promo Buy 1 Get 2 untuk minuman favorit setiap hari Senin di seluruh gerai FamilyMart Indonesia. Melalui promo tersebut, pemegang kartu dapat menikmati satu minuman ukuran Regular tambahan dengan pembelian satu minuman ukuran Large, sehingga memberikan keuntungan lebih dalam menikmati minuman favorit mereka.

Selain menghadirman promo minuman menarik, FamilyMart MNC Titanium Card juga menawarkan keuntungan berupa bebas biaya iuran tahunan seumur hidup sejak kartu kredit disetujui. Manfaat ini memberikan nilai tambah bagi nasabah untuk menikmati kemudahan dan fleksibilitas bertransaksi sekaligus mengoptimalkan berbagai penawaran yang tersedia di FamilyMart dan merchant lainnya.

Direktur MNC Bank Lukito Adisubrata mengatakan bahwa kolaborasi dengan FamilyMart menjadi bagian dari upaya MNC Bank untuk menyediakan solusi pembayaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

“Melalui FamilyMart MNC Titanium Card, kami berkomitmen menghadirkan solusi pembayaran yang tidak hanya praktis, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan beragam keuntungan mulai dari promo Buy 1 Get 2 minuman favorit, bebas biaya iuran tahunan seumur hidup, hingga berbagai manfaat transaksi lainnya, kami berharap kartu ini dapat menjadi pilihan pembayaran yang memberikan kemudahan, keuntungan dan kenyamanan dalam setiap transaksi,” ujar Lukito.

Selain menawarakan promo Buy 1 Get 2 untuk minuman favorit dan bebas biaya iuran tahunan seumur hidup, FamilyMart MNC Titanium Card juga memberikan cashback sebesar 10% untuk setiap transaksi di seluruh gerai FamilyMart.

Pemegang kartu juga dapat menikmati berbagai keuntungan lainnya, termasuk promo pembelian satu minuman seharga Rp1 di gerai FamilyMart yang berlokasi di berbagai bandara di Indonesia. Beragam manfaat tersebut dihadirkan untuk memberikan nilai tambah serta pengalaman bertransaksi yang semakin praktis, hemat, dan menyenangkan bagi nasabah.

Untuk memberikan fleksibilitas dalam bertransaksi, FamilyMart MNC Titanium Card juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas cicilan, termasuk cicilan 0% untuk transaksi online di e-commerce yang bekerja sama. Selain itu, pemegang kartu dapat menikmati fasilitas cicilan MNC Pay dengan tenor hingga 24 bulan. Fasilitas ini dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi MotionBank, cukup dengan memilih menu kartu kredit dan fitur cicilan.

FamilyMart MNC Titanium Card menawarkan limit mulai dari Rp5 juta hingga Rp1 miliar. Untuk mengajukan kartu kredit ini, pada calon pemegang kartu harus berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, dengan batas usia maksimal 65 tahun, serta memiliki pendapatan minimal Rp65 juta per tahun.

Informasi selengkapnya mengenai manfaat, persyaratan, dan proses pengajuan FamilyMart MNC Titanium Card dapat diakses melalui situs resmi MNC Bank di https://mncbank.co.id/individu/kartu-kredit/kartu-kredit-co-branding/mnc-familymart-titanium-card.