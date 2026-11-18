MNC Sekuritas Bersama BEI Resmikan Galeri Investasi di Universitas Buana Perjuangan Karawang

KARAWANG – MNC Sekuritas bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang menggelar seremoni peresmian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) UBP Karawang pada Rabu (18/11/2026). Peresmian Galeri Investasi BEI ditandai dengan prosesi pengguntingan pita merah yang dilakukan oleh Asisten Manajer Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Provinsi Jawa Barat Nova Almaida, Vice Director Market Development Bursa Efek Indonesia Dedy Priadi, Rektor UBP Karawang Budi Rismayadi, dan Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem.

Dalam sambutannya, Rektor UBP Karawang Budi Rismayadi mengatakan perkembangan dunia keuangan dan investasi saat ini berlangsung sangat dinamis. Kemajuan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk generasi muda, untuk mengakses berbagai instrumen investasi di pasar modal.

“Investasi bukan sekadar mengikuti tren, mengejar keuntungan dalam waktu singkat, atau sekadar melihat pergerakan harga saham. Investasi membutuhkan pertimbangan yang matang, pemahaman terhadap risiko, serta kemampuan menganalisis informasi keuangan secara objektif. Galeri Investasi ini diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas pendukung pembelajaran, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan informasi pasar modal bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat luas,” ujar Budi.

Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem mengatakan bahwa peresmian GI BEI Universitas Buana Perjuangan Karawang merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan MNC Sekuritas dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan, sekaligus memperkuat partisipasi generasi muda di pasar modal Indonesia.

“Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, MNC Sekuritas telah menyelenggarakan 460 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 40.000 peserta. Didukung oleh 141 mitra Galeri Investasi BEI serta pencapaian penghargaan sebagai Anggota Bursa (AB) Mitra GI BEI Teraktif Tahun 2026, kami terus berupaya memperkuat kolaborasi antara industri pasar modal dan institusi pendidikan. Dengan bergabungnya Universitas Buana Perjuangan Karawang sebagai GI Binaan MNC Sekuritas, kami berharap kolaborasi ini dapat mendorong terbentuknya ekosistem investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas investor, khususnya di kalangan mahasiswa," ujar Luqman.