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MNC Sekuritas Gandeng KB Valbury Asset Management Hadirkan Promo End Year: Smart Investing in Money Market Fund di MotionTrade

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |19:07 WIB
MNC Sekuritas Gandeng KB Valbury Asset Management Hadirkan Promo End Year: Smart Investing in Money Market Fund di MotionTrade
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Menyambut akhir tahun 2026, MNC Sekuritas bekerja sama dengan KB Valbury Asset Management menghadirkan promo reksa dana bertajuk “End Year: Smart Investing in Money Market Fund” dengan total reward sebesar Rp4 juta. Promo ini berlangsung dari 16 November hingga 30 Desember 2026. Adapun untuk periode penilaian hingga 1 Februari 2027.

Untuk mengikuti promo ini, investor wajib melakukan pembelian minimal Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam satu transaksi (single transaction) pada produk reksa dana KB Valbury Money Market 1 di aplikasi MotionTrade dan tidak melakukan penjualan hingga periode penilaian berakhir. Reward berupa unit penyertaan produk reksa dana KB Valbury Money Market 1 senilai masing - masing Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 80 (delapan puluh) investor pertama. Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui bit.ly/promoVALBURY

Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Ningrum menyampaikan bahwa reksa dana pasar uang dapat menjadi salah satu alternatif investasi bagi investor dengan profil risiko konservatif maupun masyarakat yang ingin mengalokasikan sebagian dananya untuk memenuhi tujuan keuangan jangka pendek. 

"Rencana keuangan untuk tahun depan sebaiknya tidak hanya menjadi daftar resolusi yang dibuat menjelang pergantian tahun. Kita bisa mulai mengambil langkah dari sekarang, salah satunya dengan mengenal dan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing. Tidak perlu terburu-buru mengejar hasil, tetapi penting untuk memahami karakteristik produk, risiko, dan konsisten pada tujuan finansial yang ingin dicapai," ujar Tina.

 

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Topik Artikel :
MNC MNC Group MNC Sekuritas
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