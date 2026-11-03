MNC Sekuritas Cabang Bali Rayakan HUT ke-10 Bersama Veteran Pejuang

DENPASAR - MNC Sekuritas Cabang Bali merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 dengan menggelar kegiatan sosial bersama para veteran pejuang sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengorbanan mereka sekaligus menyambut Hari Pahlawan.

Dalam kegiatan yang berlangsung pada Selasa (3/11/2026) ini, MNC Sekuritas menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai kepada 50 anggota LVRI dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah LVRI Provinsi Bali I Gusti Bagus Saputera, Branch Manager MNC Sekuritas Denpasar A.A. Ayu Mirah Darmiyathi, serta para veteran pejuang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah LVRI Provinsi Bali I Gusti Bagus Saputera menyampaikan apresiasi atas perjalanan 10 tahun MNC Sekuritas cabang Bali. Ia juga berharap MNC Sekuritas dapat terus menjadi perusahaan yang kuat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat luas dan bangsa Indonesia.

"Selamat ulang tahun ke-10 untuk MNC Sekuritas Cabang Bali. Semoga di usia yang ke-10 ini, MNC Sekuritas Cabang Bali semakin sukses, terus berkembang, dan mampu mencapai cita-cita yang diharapkan. Saya juga berharap MNC Sekuritas senantiasa mengingat dan menghargai jasa kami, para pejuang kemerdekaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jangan pernah melupakan sejarah karena menghormati para pejuang dan leluhur merupakan kewajiban kita bersama,” ujar I Gusti Bagus Saputera.

Branch Manager MNC Sekuritas Denpasar A.A. Ayu Mirah Darmiyathi menyampaikan bahwa perayaan ulang tahun kali ini memiliki makna tersendiri karena dapat dilaksanakan bersama para veteran pejuang. Menurutnya, perjuangan dan pengorbanan para veteran merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang patut dihormati dan dikenang oleh generasi penerus.