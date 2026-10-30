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MNC Sekuritas dan Korea Investment Management Indonesia Gelar Having Fund 2026 di PNJ

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |16:06 WIB
MNC Sekuritas dan Korea Investment Management Indonesia Gelar Having Fund 2026 di PNJ
MNC Sekuritas dan Korea Investment Management Indonesia Gelar Having Fund 2026 di PNJ
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JAKARTA - MNC Sekuritas bersama Korea Investment Management Indonesia menggelar kegiatan Having Fund 2026 bertajuk “Mindset Baru, Masa Depan Baru” di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) pada Jumat (30/10/2026). Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Ketua Jurusan Akuntansi PNJ Bambang Waluyo. Adapun dua narasumber dalam kegiatan ini antara lain Economist Korea Investment Management Indonesia Arfian Prasetya Aji dan Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri.

Dalam sambutannya, Ketua Jurusan Akuntansi PNJ Bambang Waluyo menyambut baik penyelenggaraan kegiatan edukasi investasi yang dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memperoleh wawasan dan pemahaman lebih luas mengenai reksa dana. 

“Kolaborasi dengan para praktisi industri memiliki peran penting bagi pendidikan vokasi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara akademis, tetapi juga wawasan praktis mengenai industri keuangan dan investasi. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dengan MNC Sekuritas sejak 2022 dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya dalam mempersiapkan diri menjadi investor yang cerdas. Mindset baru menjadi salah satu bekal penting bagi mahasiswa untuk menentukan masa depan mereka,” ujar Bambang.

Economist Korea Investment Management Indonesia Arfian Prasetya Aji mengatakan bahwa keberhasilan dalam berinvestasi reksa dana perlu diawali dengan pemahaman terhadap tujuan finansial dan profil risiko masing-masing investor.

“Fondasi penting dalam berinvestasi, salah satunya melalui reksa dana, bukanlah mengutamakan instrumen yang memberikan imbal hasil paling tinggi, melainkan menemukan kesesuaian antara tujuan finansial dan profil risiko pribadi. Sebelum memulai, pastikan untuk menentukan horizon waktu investasi, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, serta memahami potensi return dan toleransi terhadap fluktuasi pasar,” ujar Arfian.

 

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