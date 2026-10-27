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Ayo Merapat! Ikuti Sekolah Pasar Modal bersama BEI dan MNC Sekuritas di Timika

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |17:16 WIB
Ayo Merapat! Ikuti Sekolah Pasar Modal bersama BEI dan MNC Sekuritas di Timika
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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TIMIKA MNC Sekuritas bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menggelar kegiatan edukasi pasar modal yaitu Sekolah Pasar Modal pada Jumat (30/10/2026) di MNC Sekuritas Cabang Timika, Jl. Perjuangan, Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Papua Tengah pada pukul 17.00 WIT hingga selesai. Kegiatan tersebut akan menghadirkan Deputi Kepala Wilayah Papua Bursa Efek Indonesia Arin Achmad Irjayanto, CFP dan Kepala Cabang MNC Sekuritas Timika Sukma Dermawan sebagai narasumber.

Selain memperoleh wawasan mengenai pasar modal, peserta juga berkesempatan mendapatkan e-sertifikat, free top up saldo awal, kelas lanjutan, serta bergabung dalam grup investor. Kegiatan ini juga memberikan pendampingan bagi peserta yang ingin membuka rekening saham. Daftar sekarang juga melalui bit.ly/spmmnctimika-30okt

Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem mengatakan bahwa pemahaman pasar modal perlu dibangun agar masyarakat tidak sekadar mengenal investasi, tetapi juga mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak.

Menurutnya, Sekolah Pasar Modal membuka kesempatan bagi masyarakat Timika untuk mengenal pasar modal secara langsung.

“Investasi bukan sekadar soal memiliki modal, melainkan tentang memahami tujuan, mengenali risiko, dan menentukan langkah yang tepat. Melalui Sekolah Pasar Modal di Timika, kami ingin membuka akses bagi masyarakat di Indonesia Timur untuk mengenal dunia investasi dari dasar, sehingga mereka dapat memulai perjalanan investasinya dengan lebih percaya diri dan berlandaskan pengetahuan, bukan sekadar mengikuti tren,” ujar Luqman.

 

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