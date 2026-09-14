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Edukasi Investasi, MNC Sekuritas dan GI BEI UNIS Tangerang Sambangi Komunitas Ibu Rumah Tangga Villa Ilhami

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |15:02 WIB
Edukasi Investasi, MNC Sekuritas dan GI BEI UNIS Tangerang Sambangi Komunitas Ibu Rumah Tangga Villa Ilhami
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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TANGERANG - MNC Sekuritas bersama Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang kembali memperluas edukasi pasar modal syariah kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi bagi Ibu-Ibu warga Perumahan Villa Ilhami, Tangerang pada Minggu (13/9/2026). 

Kegiatan ini menghadirkan Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal sebagai narasumber.

Kegiatan bertajuk “Investasi Pasar Modal Syariah dan Perlindungan Jasa Keuangan Bagian 2” tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan edukasi serupa yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2026 yang lalu. Jika pada kegiatan sebelumnya peserta mendapatkan pemahaman mengenai instrumen investasi pasar modal syariah, sesi lanjutan ini membahas cara mengambil keputusan investasi secara lebih bijak dan cermat.

Dalam edukasinya, Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal mengatakan pentingnya mempertimbangkan tujuan keuangan, kemampuan finansial, serta tingkat risiko sebelum menentukan pilihan investasi. Pemahaman tersebut diperlukan agar investor dapat menyesuaikan instrumen investasi dengan kebutuhan dan profil risikonya.

“Investasi yang bijak tidak hanya berbicara mengenai potensi keuntungan, tetapi juga bagaimana investor memahami risiko dan menyesuaikan pilihan investasi dengan tujuan keuangannya,” ujar Andri.

Wakil Direktur BPKLH Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Nuning mengatakan bahwa kegiatan edukasi bersama ibu-ibu Villa Ilhami Tangerang menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman mengenai pasar modal syariah. Menurutnya, pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan investasi syariah secara lebih optimal.

“Saya berharap dari kegiatan sosialisasi ini, ibu-ibu semakin antusias untuk ikut langsung menjadi investor. Salah satu rencana program kami dari Galeri Investasi Syariah UNIS adalah membentuk komunitas investor khusus ibu-ibu,” ujar Nuning.

 

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