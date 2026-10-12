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MNC Sekuritas dan KB Valbury AM Gelar Edukasi Having Fund 2026, Mahasiswa Urindo Antusias

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |11:04 WIB
MNC Sekuritas dan KB Valbury AM Gelar Edukasi Having Fund 2026, Mahasiswa Urindo Antusias
MNC Sekuritas dan KB Valbury AM Gelar Edukasi Having Fund 2026, Mahasiswa Urindo Antusias
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JAKARTA - MNC Sekuritas bersama KB Valbury Asset Management (KBVAM) memberikan edukasi reksa dana Having Fund 2026 bertema “Mindset Baru, Masa Depan Baru” di Universitas Respati Indonesia (Urindo) pada Jumat (9/10/2026). 

Kegiatan ini menghadirkan Rektor Universitas Respati Indonesia Cicilia Windiyaningsih untuk memberikan opening speech, serta Direktur KB Valbury Asset Management Dede Surjadi dan Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah Ningrum sebagai narasumber. 

Dalam sambutannya, Rektor Urindo Cicilia Windiyaningsih mengatakan bahwa kegiatan edukasi investasi Having Fund ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan mengenai investasi. 

Menurutnya, generasi muda perlu dibekali pemahaman keuangan yang memadai agar mampu mengambil keputusan investasi secara bijak dan bertanggung jawab. Pemahaman tersebut perlu disertai dengan pertimbangan risiko serta kemampuan memilah informasi yang benar untuk menghindari praktik investasi yang berpotensi merugikan.

“Kita perlu membangun kemampuan berpikir kritis dan keberanian dalam mengambil keputusan keuangan secara bijak. Pemahaman mengenai investasi harus didukung oleh pengetahuan serta kemampuan memilah informasi yang benar. Saya berharap kegiatan ini semakin membuka pengetahuan mahasiswa Urindo,” ujar Cicilia.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur KBVAM Dede Surjadi berbagi wawasan mengenai pentingnya membangun pola pikir investasi yang tepat, strategi mengelola keuangan untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang, serta tips investasi reksa dana. 

Menurutnya, partisipasi KBVAM dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya dalam memperkenalkan reksa dana sebagai salah satu alternatif instrumen investasi yang dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.

“Masa depan finansial yang lebih baik dimulai dari mindset yang tepat. Kami berharap seminar ini dapat mendorong generasi muda untuk mulai berinvestasi secara bijak, konsisten, dan sesuai dengan tujuan keuangan mereka,” ujar Dede.

 

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