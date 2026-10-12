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MNC Sekuritas dan Anargya Aset Manajemen Hadirkan Having Fund 2026 di Universitas Islam Negeri Kendari

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |14:01 WIB
MNC Sekuritas dan Anargya Aset Manajemen Hadirkan Having Fund 2026 di Universitas Islam Negeri Kendari
MNC Sekuritas dan Anargya Aset Manajemen Hadirkan Having Fund 2026 di Universitas Islam Negeri Kendari
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KENDARI - MNC Sekuritas bersama Anargya Asset Management berkolaborasi menyelenggarakan edukasi reksa dana melalui program Having Fund 2026 secara daring pada Sabtu (10/10/2026). Mengusung tema “Mindset Baru, Masa Depan Baru”, kegiatan ini diikuti oleh 170 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari, Sulawesi Tenggara. 

Kegiatan dibuka oleh Rektor UIN Kendari Husain Insawan, serta menghadirkan VP Marketing Anargya Aset Management Muhammad Haris dan Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Rektor UIN Kendari Husain Insawan mengatakan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai edukasi investasi perlu ditingkatkan agar mampu mengambil keputusan investasi berlandaskan nilai-nilai Islam.

“Kami berharap Having Fund 2026 tidak hanya memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang investasi, tetapi juga mendorong mereka untuk mengambil langkah nyata menjadi investor melalui akses investasi yang tersedia. Kami ingin membentuk alumni yang cerdas secara finansial, mampu berinvestasi secara bijak sesuai prinsip syariah, serta menjadi insan yang sejahtera secara ekonomi,” ujarnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, VP Marketing Anargya Aset Manajemen Muhammad Haris mengatakan bahwa partisipasi Anargya dalam Having Fund 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya di kalangan generasi muda dan civitas academica. 

“Untuk semakin meningkatkan keterlibatan peserta, kegiatan Having Fund 2026 di UIN Kendari juga menghadirkan door prize berupa unit penyertaan reksa dana dengan total nilai Rp1,25 juta. Melalui kegiatan ini, Anargya berharap semakin banyak mahasiswa yang memiliki pemahaman mengenai investasi secara benar serta mulai membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat sebagai bagian dari persiapan menuju masa depan finansial yang lebih baik,” ujar Muhammad Haris.

 

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