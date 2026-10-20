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MNC Sekuritas dan Danakita Investama Ajak Mahasiswa SWINS Jakarta Belajar Investasi Reksa Dana melalui Having Fund 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |15:45 WIB
MNC Sekuritas dan Danakita Investama Ajak Mahasiswa SWINS Jakarta Belajar Investasi Reksa Dana melalui Having Fund 2026
MNC Sekuritas dan Danakita Investama Ajak Mahasiswa SWINS Jakarta Belajar Investasi Reksa Dana melalui Having Fund 2026
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JAKARTA - MNC Sekuritas bersama Danakita Investama mengajak mahasiswa Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya (SWINS) Jakarta belajar investasi reksa dana melalui kegiatan Having Fund 2026 pada Selasa (20/10/2026) yang dilaksanakan secara online. Kegiatan ini menghadirkan Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah serta Fund Manager Danakita Investama Ponco Utomo sebagai narasumber.

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Wakil Rektor 1 SWINS Atik Budi Paryanti. Dalam sambutannya, Atik mengatakan bahwa kegiatan Having Fund 2026 menjadi kesempatan yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk mulai memahami investasi yang tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga dari pola pikir serta tujuan keuangan yang ingin dicapai.

“Mahasiswa tidak perlu ragu untuk bertanya, menggali informasi, dan belajar langsung dari para ahli yang memiliki pengalaman di bidangnya. Dengan begitu, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, mengenali berbagai peluang dan risiko investasi, serta membangun fondasi yang baik untuk menjadi investor yang lebih bijak di masa depan,” ujarnya.

Direktur Danakita Investama Yulia Tanuwidjaja dalam keterangan tertulisnya menuliskan bahwa generasi muda perlu mengenal pasar modal khususnya reksa dana agar mampu mengambil keputusan keuangan secara terukur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada masa depan.

"Kami memandang kegiatan Having Fund ini sebagai langkah nyata dalam mendorong peningkatan literasi keuangan, khususnya di kalangan generasi muda. Melalui edukasi terkait investasi khususnya reksa dana, kami ingin berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong generasi muda agar semakin memahami pentingnya berinvestasi secara bijak, mengenali profil risiko, serta memilih produk investasi yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan keuangan mereka. Sejalan dengan semangat OJK dalam meningkatkan literasi keuangan dan mendorong masyarakat menjadi konsumen yang cerdas, kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran untuk merencanakan keuangan sejak dini,” tulisnya.

 

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