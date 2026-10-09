MNC Sekuritas Bekali Mahasiswa UNIS Tangerang Hadapi Gejolak Pasar Saham dan Mekanisme Perlindungan Investor

TANGERANG - MNC Sekuritas bersama Galeri Investasi Syariah BEI Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang menggelar Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS) bertajuk “Next Level SPMS Smart Investor” pada Kamis (8/10/2026).



Kegiatan yang diikuti oleh 160 peserta dari civitas UNIS Tangerang dan umum tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman investor muda dalam mengenali risiko investasi dan mengambil keputusan secara lebih bijak.



Kegiatan ini menghadirkan Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra sebagai narasumber. Dalam materinya, Andri menjelaskan pentingnya memahami kondisi pasar secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan investasi. Ia memperkenalkan tiga lensa yang dapat digunakan investor untuk membaca pasar, yakni makro, fundamental, dan teknikal, serta adanya mekanisme perlindungan investor pasar modal oleh SIPF.



“Ketika pasar mengalami koreksi, investor perlu membedakan antara kepanikan dan peluang. Keputusan investasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada pergerakan harga, tetapi juga pada fundamental, katalis, kondisi makro, serta risiko yang dapat dikelola,” ujar Andri.



Selain pemahaman mengenai analisis pasar, Andri juga menekankan pentingnya kesadaran investor terhadap risiko sebagai bagian dari proses berinvestasi. Menurutnya, investor perlu memahami instrumen yang dipilih, mengenali potensi risikonya, serta memastikan informasi investasi diperoleh melalui sumber dan kanal yang resmi.



Kaprodi Manajemen sekaligus Pembina GIS BEI UNIS Syekh Yusuf Tangerang Aisyah Ratnasari mengatakan bahwa kegiatan edukasi pasar modal diharapkan tidak berhenti pada pemahaman materi, tetapi dapat dilanjutkan dengan praktik investasi secara langsung.



Menurutnya, kerja sama dengan MNC Sekuritas telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mulai mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh, sehingga pengalaman mereka tidak sebatas virtual trading.



“Kami berharap mahasiswa tidak hanya mengenal materi investasi, tetapi juga dapat langsung mempraktikkannya. Dengan adanya wadah untuk berinvestasi, mahasiswa dapat mulai menerapkan pengetahuan yang diperoleh, tidak hanya melalui virtual trading, tetapi juga melalui pengalaman berinvestasi secara nyata melalui MotionTrade,” ujar Aisyah.