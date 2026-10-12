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MNC Sekuritas Bekali Mahasiswa Universitas Budi Luhur Jadi Investor Cerdas dan Terlindungi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |15:25 WIB
MNC Sekuritas Bekali Mahasiswa Universitas Budi Luhur Jadi Investor Cerdas dan Terlindungi
MNC Sekuritas Bekali Mahasiswa Universitas Budi Luhur Jadi Investor Cerdas dan Terlindungi
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JAKARTA - MNC Sekuritas bersama Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur (FEB UBL) menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal (SPM) pada Jumat (9/10/2026) di Main Hall Bursa Efek Indonesia. 

Dalam kegiatan tersebut, Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra hadir sebagai narasumber dengan menyampaikan materi bertajuk “Cuan, Aman & Terlindungi: Mekanisme Transaksi & Perlindungan Investor di Pasar Modal Indonesia”. 

Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra menjelaskan bahwa investor pemula perlu membekali diri dengan pemahaman mengenai mekanisme transaksi, analisis fundamental dan teknikal, serta pengelolaan risiko sebelum berinvestasi. Ia juga menekankan pentingnya mengenali profil risiko, melakukan diversifikasi, dan menggunakan dana yang tidak diperuntukkan bagi kebutuhan sehari-hari agar keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih terukur dan bertanggung jawab.

“Investor juga perlu mengetahui bagaimana dana dan aset investasinya tercatat, memahami fungsi Single Investor Identification (SID), Sub Rekening Efek (SRE), dan Rekening Dana Nasabah (RDN), serta peran lembaga dan mekanisme perlindungan di pasar modal. Pemahaman tersebut diharapkan membantu mahasiswa mengenali risiko investasi sekaligus mengetahui langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dana dan aset investasinya,” ujarnya.

 

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