Dimulai dari Kaltim, Menhub Harap Jalur Kereta Diperluas ke Kalteng hingga Kalsel

JAKARTA – Pembangunan jalur kereta api Trans-Kalimantan akan dimulai dari Kalimantan Timur. Rencana tersebut diketahui setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerangka kerja (Framework Agreement) PT Nusa Investama Utama dengan perusahaan konstruksi perkeretaapian asal China, China Railway Engineering Corporation (CREC).

Penandatanganan perjanjian tersebut menjadi langkah awal kolaborasi kedua perusahaan dalam menyiapkan proyek infrastruktur perkeretaapian di Kalimantan. Proyek ini direncanakan menggunakan skema investasi swasta melalui kerja sama antarbadan usaha atau business-to-business (B-to-B), tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejumlah pejabat dan petinggi perusahaan juga menghadiri acara tersebut, di antaranya Minister Konselor Bidang Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar China Li Hongwei serta Presiden CREC International Engineering Company Zhang Yongkang. Acara tersebut turut dihadiri sekitar 300 pelaku usaha.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.

Dudy berharap pembangunan jaringan kereta api tidak hanya mencakup Kalimantan Timur, tetapi juga dapat diperluas ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.