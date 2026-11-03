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KAI Siapkan 612 Kereta Baru dengan Toilet Terpisah untuk Pria dan Wanita

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |20:05 WIB
KAI Siapkan 612 Kereta Baru dengan Toilet Terpisah untuk Pria dan Wanita
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan 612 unit kereta baru yang pengadaannya dilakukan melalui PT Industri Kereta Api (INKA). (Foto :Okezone.com/KAI)
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JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan 612 unit kereta baru yang pengadaannya dilakukan melalui PT Industri Kereta Api (INKA) telah dilengkapi fasilitas toilet terpisah untuk penumpang laki-laki dan perempuan.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan penyediaan fasilitas tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan pelanggan yang menginginkan pemisahan toilet berdasarkan jenis kelamin.

"Saya bisa pastikan investasi kereta yang 612 KAI semuanya sudah memisah toilet laki-laki dan perempuan," kata Anne dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Anne menjelaskan, berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pelanggan (customer satisfaction index), jumlah penumpang perempuan yang menggunakan layanan kereta api lebih banyak dibandingkan penumpang laki-laki.

Temuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan KAI dalam meningkatkan kenyamanan pelanggan, termasuk dengan menyediakan toilet terpisah bagi penumpang laki-laki dan perempuan.

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