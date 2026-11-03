Penumpang Kereta Tembus 442 Juta hingga Oktober 2026, Tumbuh 7 Persen

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat jumlah penumpang mencapai lebih dari 442 juta orang sepanjang Januari-Oktober 2026. Angka tersebut meningkat 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba mengatakan, jumlah penumpang yang dilayani hingga Oktober 2026 bahkan telah melampaui volume penumpang yang diangkut KAI dalam satu tahun pada dua tahun lalu.

"Sampai Oktober kita ada peningkatan 7 persen dari tahun lalu. Kita sudah melayani lebih dari 440 juta pelanggan yang naik kereta. Kalau kita lihat ini volume dalam satu tahun di dua tahun yang lalu. Tetapi sampai bulan Oktober kita bisa melayani 442 juta lebih pelanggan menggunakan KAI," kata Anne dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Selain peningkatan jumlah penumpang secara keseluruhan, layanan kereta wisata juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Anne menyebut, layanan yang dikelola KAI Wisata, khususnya kereta Priority dan Panoramic, mencatat peningkatan penumpang sebesar 34 persen.

Menurutnya, minat masyarakat terhadap inovasi layanan kereta, seperti Panoramic, compartment, dan luxury, turut menunjukkan besarnya potensi perjalanan kereta api sebagai daya tarik wisata.

"Dan alhamdulillah ternyata inovasi seperti panoramic dan juga kereta compartment dan juga luxury ini diminati, dan kita lihat yang dikelola oleh KAI Wisata terkait dengan priority dan panoramic itu peningkatannya cukup signifikan di angka 34 persen," lanjutnya.