KAI Logistis Siapkan Tarif Khusus Pengiriman Kontainer, Perkuat Kolaborasi dengan Shipping Line

JAKARTA - Kolaborasi antara perusahaan shipping line dan penyedia angkutan kereta api dinilai dapat memperkuat konektivitas multimoda sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi pelaku usaha dalam mendistribusikan barang. KAI Logistik mendorong kerja sama tersebut melalui pemanfaatan kereta api sebagai bagian dari rantai distribusi shipping line.

KAI Logistik menyiapkan program Shipping Line Special Rate yang berlangsung 1 September hingga 30 November 2026 khusus pelanggan segmen shipping line, baik pelanggan eksisting maupun calon pelanggan yang memenuhi ketentuan.

Melalui program tersebut, perusahaan shipping line dapat memanfaatkan tarif khusus untuk pengiriman kontainer pada relasi Jakarta–Surabaya pulang-pergi (PP) dan Jakarta–Semarang PP.

Shipping line merupakan perusahaan yang menyediakan layanan transportasi dan pengangkutan barang melalui jalur laut menggunakan kapal, termasuk mengelola pergerakan kontainer dalam rantai distribusi. Perannya menjadi bagian penting dalam ekosistem logistik karena menghubungkan arus barang antardaerah maupun antarnegara melalui transportasi laut dan konektivitas multimoda.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik Aniek Dwi Deviyanti mengatakan, kolaborasi dengan perusahaan shipping line menjadi peluang untuk memperluas pemanfaatan kereta api dalam rantai distribusi.

“Melalui Shipping Line Special Rate, kami ingin membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan perusahaan shipping line dalam memanfaatkan kereta api sebagai bagian dari rantai distribusi. Kami berharap program ini dapat mendukung konektivitas logistik yang semakin efektif dan efisien,” ujar Aniek.