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KAI Logistik Catat 138.000 Pengiriman Hewan Peliharaan, Naik 19 Persen

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |22:01 WIB
KAI Logistik Catat 138.000 Pengiriman Hewan Peliharaan, Naik 19 Persen
Kereta Logistik (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik), anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero), mencatatkan pertumbuhan layanan pengiriman hewan peliharaan dengan jumlah lebih dari 138 ribu ekor hingga Triwulan III 2026. Capaian tersebut meningkat 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan perkembangan pemanfaatan layanan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara khusus, sepanjang Triwulan III 2026, KAI Logistik melayani pengiriman sebanyak 47.746 ekor hewan peliharaan, meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 41.404 ekor.

Pertumbuhan ini menjadi indikator positif bagi pengembangan layanan perusahaan seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Perkembangan tersebut sejalan dengan perubahan peran hewan peliharaan dalam kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan survei Pet Industry in Indonesia yang dirilis JAKPAT pada 2026, sebanyak 52% dari 1.254 responden menyatakan telah memiliki hewan peliharaan. 

Survei yang dilakukan pada 9–10 Maret 2026 tersebut juga menunjukkan bahwa 63% responden memelihara hewan untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati, sementara 62% menjadikan hewan peliharaan sebagai teman di rumah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hewan peliharaan memiliki nilai emosional dan sosial yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat. 

Kondisi ini turut membentuk kebutuhan terhadap layanan pendukung yang dapat memfasilitasi mobilitas hewan peliharaan, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hewan selama proses pengiriman.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti, menyampaikan,
pertumbuhan pengiriman hewan peliharaan yang kami catat hingga Triwulan III 2026 menjadi parameter positif bagi pengembangan layanan perusahaan. 

 

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