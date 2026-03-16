HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengiriman Hewan Peliharaan dengan Kereta Logistik Naik Dua Kali Lipat Jelang Lebaran 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |20:53 WIB
Pengiriman hewan peliharaan melalui angkutan logistik kereta meningkat signifikan selama periode Ramadhan. (Foto: Okezone.com/KAI Logistik)
JAKARTA – Pengiriman hewan peliharaan melalui angkutan logistik kereta meningkat signifikan selama periode Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri 2026. Hingga minggu ketiga Ramadhan, tercatat 10.874 hewan peliharaan dikirim, atau rata-rata 518 ekor per hari, naik sekitar 6% dibandingkan rata-rata harian normal. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada arus mudik Lebaran yang turut membawa atau mengirimkan hewan peliharaan ke kampung halaman.

KAI Logistik mencatat rata-rata pengiriman pada minggu ketiga Ramadhan mencapai sekitar 523 hewan peliharaan per hari, meningkat sekitar 7% dibandingkan rata-rata harian pada hari biasa, serta tumbuh sekitar 5% dibandingkan pada momen awal Ramadhan.

“Tren minat pengiriman hewan peliharaan semakin terlihat saat memasuki minggu kedua dan ketiga Ramadhan,” ujar Manager Marketing & Sales Courier KAI Logistik, Ayi Suryandi, Senin (16/3/2026).

KAI Logistik mencatat rata-rata pengiriman pada minggu ketiga Ramadhan mencapai sekitar 523 hewan peliharaan per hari, meningkat sekitar 7% dibandingkan rata-rata harian pada hari biasa, serta tumbuh sekitar 5% dibandingkan pada momen awal Ramadhan.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai mempersiapkan perjalanan mudik sekaligus memastikan hewan peliharaan mereka tetap bersama keluarga di kampung halaman atau tiba lebih dulu di kota tujuan,” ujarnya.

Dari sisi rute pengiriman, sejumlah kota menjadi tujuan favorit pengiriman hewan peliharaan, di antaranya Yogyakarta, Bandung, Purwokerto, dan Jakarta. Sementara itu, pengiriman banyak berasal dari beberapa kota di Jawa Timur seperti Tulungagung, Blitar, dan Jombang yang menjadi titik keberangkatan utama pengiriman hewan peliharaan melalui layanan KAI Logistik.

Jika dibandingkan dengan periode angkutan Lebaran tahun sebelumnya, tren pengiriman tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada periode Lebaran tahun lalu (21 Maret – 11 April 2025), KAI Logistik mengangkut sebanyak 5.492 hewan peliharaan dengan rata-rata sekitar 250 hewan per hari. Sementara pada periode Ramadhan tahun ini saja, rata-rata pengiriman telah mencapai lebih dari 500 hewan per hari, atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata pengiriman pada periode Lebaran sebelumnya.

“Tren peningkatan pengiriman hewan peliharaan menjelang Idul Fitri tahun ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan. Kami memastikan setiap pengiriman dilakukan dengan standar penanganan khusus untuk menjaga keamanan dan kenyamanan hewan selama perjalanan,” ujar Ayi.

 

