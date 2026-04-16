KAI Ekspansi Angkutan CPO di Sumatera Utara, Target 200 Ribu Ton

JAKARTA – KAI Logistik memperluas layanan angkutan Crude Palm Oil (CPO) di Sumatera Utara dengan target lebih dari 200.000 ton per tahun, melalui pengoperasian rata-rata dua rangkaian kereta api per hari.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat distribusi logistik berbasis kereta api yang terintegrasi dengan layanan awal hingga akhir (first mile–last mile).

Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan, mengatakan CPO merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang berkontribusi terhadap devisa negara, industri hilir, serta ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan biodiesel.

Oleh karena itu, menurutnya, keandalan distribusi CPO, khususnya dari sentra produksi di Sumatera Utara menuju titik distribusi dan pelabuhan, menjadi aspek penting.

“Distribusi yang andal diperlukan untuk menjaga kelancaran pasokan komoditas strategis ini,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).