HOME FINANCE HOT ISSUE

Strategi ASDP Urai Macet Horor Gilimanuk, 80 Ribu Orang Mudik ke Jawa

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |18:40 WIB
Strategi ASDP Urai Macet Horor Gilimanuk, 80 Ribu Orang Mudik ke Jawa
80 Ribu Orang Mudik ke Jawa. (Foto: Okezone.com/ASDP)
JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Kepolisian resmi menerapkan pola lalu lintas satu arah (one way) dalam radius 4,5 kilometer (km) menuju Pelabuhan Gilimanuk, hari ini. Langkah ini mulai diberlakukan pukul 14.00 WITA guna mempercepat pergerakan kendaraan dan mengurai kepadatan di jalur utama.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menjelaskan bahwa selain sistem one way, kendaraan kecil juga dialihkan menuju Buffer Zone Kargo. 

"Berbagai langkah percepatan operasional terus kami lakukan bersama stakeholder, mulai dari pengaturan lalu lintas di jalur antrean hingga optimalisasi layanan penyeberangan agar arus kendaraan tetap bergerak," ujar Heru, Senin (16/3/2026).

Dari sisi operasional, ASDP menerapkan pola operasi sangat padat dengan menyiagakan 35 unit kapal di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Skema Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) juga diberlakukan di Dermaga MB1, MB4, dan LCM. Melalui skema ini, kapal yang tiba langsung membongkar muatan dan segera berlayar kembali tanpa memuat kendaraan untuk mempercepat sirkulasi.

 

Kapolri Tinjau Tol Kalikangkung, Pastikan Pelayanan dan Rekayasa Lalin Optimal Hadapi Mudik
51 Ribu Penumpang Berangkat dari Daop 1, Stasiun Gambir Paling Padat
Mudik Lebaran 2026, 3.000 Driver Ojol Berangkat Gratis
4 Fakta WFA PNS dan Swasta Dimulai Hari Ini 16-17 dan 25-27 Maret 2026, Tetap Kerja!
Kapolda Jabar Perintahkan Tilang Truk Sumbu Tiga saat Arus Mudik!
Wakapolda Jabar Razia Truk Sumbu 3 di Sumedang, 85 Kendaraan Melanggar
