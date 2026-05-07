Menhub Bertemu ASDP, Ini Catatan untuk Layanan Penyeberangan di RI (Foto: ASDP)

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat transformasi layanan penyeberangan nasional melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah.

Komitmen ini ditegaskan dalam audiensi jajaran Direksi ASDP dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Jakarta, yang membahas penguatan layanan operasional, kesiapan infrastruktur, hingga optimalisasi konektivitas logistik nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Menhub memberikan apresiasi atas kinerja ASDP selama penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 yang dinilai berjalan baik, khususnya pada lintasan utama Merak–Bakauheni.

"Pengelolaan arus kendaraan dan penumpang yang semakin tertata, penguatan koordinasi lintas stakeholder, serta optimalisasi layanan dinilai berhasil menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Sepanjang periode mudik H-8 hingga H+8 pukul 06.00 WIB, total penumpang pada 15 lintasan pantauan nasional mencapai 4,72 juta orang atau meningkat 6,6% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, jumlah kendaraan yang menyeberang tercatat sebanyak 1,21 juta unit, naik 8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat yang diimbangi dengan pengelolaan layanan penyeberangan yang optimal selama Angkutan Lebaran 2026.

Meski demikian, pemerintah juga mencermati perlunya penguatan layanan pada sejumlah lintasan strategis lain seperti Ketapang–Gilimanuk yang masih menghadapi tantangan kepadatan logistik dan kondisi akses jalan.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan bersama ASDP akan terus memperkuat langkah antisipatif melalui optimalisasi pola operasi kapal, pemanfaatan pelabuhan penyangga, hingga pengembangan skema layanan yang lebih adaptif.