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Angkutan Barang Pakai Kereta 6,2 Juta Ton, Paling Banyak Batu Bara

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |19:42 WIB
Angkutan Barang Pakai Kereta 6,2 Juta Ton, Paling Banyak Batu Bara
Angkutan Barang Pakai Kereta 6,2 Juta Ton, Paling Banyak Batu Bara (Foto: KAI)
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JAKARTA - Angkutan barang pakai kereta mencatatkan peningkatan. Berdasarkan data KAI Logistik, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) volume angkutan barang mencapai sekitar 6,2 juta ton pada triwulan III-2026. Secara kumulatif, hingga September 2026, KAI Logistik telah mengelola angkutan barang mencapai 14,9 juta ton.

Dibandingkan periode yang sama pada 2025, volume angkutan barang KAI Logistik pada triwulan III 2026 meningkat dari sekitar 5,9 juta ton menjadi 6,2 juta ton, dengan pertumbuhan sekitar 4% secara tahunan (year-on-year). 

Kinerja ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5% pada triwulan-triwulan sebelumnya, sekaligus mencerminkan upaya perusahaan dalam menjaga keberlangsungan layanan angkutan barang di tengah dinamika industri.

Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan, menyampaikan bahwa peningkatan kinerja pada triwulan III 2026 turut didukung oleh dinamika industri batu bara yang mulai menunjukkan pemulihan dan kondisi yang lebih stabil. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan volume angkutan perusahaan hingga mencapai peningkatan sekitar 2,6 juta ton dibandingkan kinerja pada awal tahun, sekaligus menjadi capaian tertinggi sepanjang 2026.

“Komoditas batu bara memberikan kontribusi terbesar, yakni sekitar 69% dari total volume angkutan triwulan III atau mencapai 4,3 juta ton," ujar Yuskal di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

 

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