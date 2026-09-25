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Perusahaan Logistik RI Ekspansi ke Luar Negeri, Malaysia Pintu Masuk Pasar Regional

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |16:40 WIB
Perusahaan Logistik RI Ekspansi ke Luar Negeri, Malaysia Pintu Masuk Pasar Regional
Perusahaan Logistik RI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Penyedia layanan logistik asal Indonesia membuka kantor internasional pertamanya di Subang Jaya, Malaysia. Kehadiran tersebut menandai langkah pertama memasuki pasar internasional sekaligus memperkuat konektivitas logistik antara Malaysia, Indonesia dan pasar internasional lainnya. 

Malaysia dipilih sebagai pasar pertama dalam ekspansi internasional karena posisinya yang strategis sebagai hub regional. 

Melalui kehadirannya di Malaysia, perseroan bertujuan membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pengiriman lintas negara.

"Jadi selain itu, infrastruktur kargo yang didukung oleh Cargo Terminal Operator (CTO) milik Batik Air Malaysia juga mendukung infrastruktur Lion Parcel untuk proses operasional yang lebih efisien sehingga pengiriman paket bisa lebih cepat dan aman,” ujar 
Chief Executive Officer Lion Parcel Farian Kirana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9/2026).

Dengan fondasi itu, Farian menambahkan, Lion Parcel ingin memberikan akses konektivitas logistik yang lebih baik bagi kebutuhan bisnis dan masyarakat, sehingga mereka dapat menjangkau peluang yang lebih luas dan mengirimkan barang dengan lebih efisien.

 “Sehingga, Lion Parcel hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan logistik, tetapi juga sebagai enabler dalam ekosistem logistik yang membuka akses terhadap lebih banyak peluang untuk berkembang,” jelasnya. 

Country Head Lion Parcel Malaysia Alvin Williams menambahkan perusahaan melihat Malaysia sebagai lokasi strategis dalam perkembangan lanskap logistik regional. 

 

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Topik Artikel :
logistik ri perusahaan Logistik
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