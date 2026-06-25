Libur Sekolah, Pengiriman Motor Pakai Kereta Diproyeksi Naik hingga 3 Kali Lipat

Libur Sekolah, Pengiriman Motor Pakai Kereta Diproyeksi Naik hingga 3 Kali Lipat (Foto: Okezone)

JAKARTA - Volume pengiriman sepeda motor di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprediksi naik saat periode libur panjang sekolah dan tahun ajaran baru pada Juni-Juli 2026.

Manajer Wilayah Tengah KAI Logistik Yudhi Kurniawan, menyampaikan bahwa saat ini, tren pengiriman sepeda motor masih relatif sejalan dengan pola pada tahun-tahun sebelumnya.

“Hingga awal Juni, belum terlihat lonjakan signifikan, namun secara rata-rata harian telah terjadi peningkatan sekitar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," katanya di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

KAI Logistik memproyeksikan berdasarkan tren historis tahun lalu, puncak pengiriman diperkirakan terjadi pada Juli, bertepatan dengan periode kembalinya mahasiswa ke kampus setelah libur semester serta dimulainya tahun ajaran baru.

"Pada periode tersebut, volume pengiriman sepeda motor berpotensi meningkat hingga dua hingga tiga kali lipat dibandingkan rata-rata harian pada hari normal," ujarnya.

Untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal dan memenuhi ekspektasi pelanggan, KAI Logistik telah melakukan berbagai persiapan operasional, antara lain dengan memastikan ketersediaan perlengkapan dan material pendukung pengemasan (packing), melakukan pembaruan standar kelengkapan packing, serta memberikan sosialisasi kepada petugas pelayanan dan operasional terkait peningkatan kualitas layanan selama periode puncak.