Container Yard 2 Merapi Beroperasi, Perkuat Distribusi Energi hingga 3 Juta Ton per Tahun

JAKARTA - Fasilitas Container Yard (CY) 2 Merapi yang dioperasikan KAI Logistik akan mendukung ketahanan serta optimalisasi distribusi energi nasional. Fasilitas yang beroperasi sejak 3 Maret 2026 ini menjadi bagian dari pengembangan layanan Kalog Pro, khususnya untuk mendukung pengelolaan angkutan batu bara berbasis moda kereta api.

Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan mengatakan, CY 2 Merapi dirancang sebagai solusi logistik strategis yang tidak hanya meningkatkan kapasitas angkutan, tetapi juga menjawab tantangan distribusi logistik energi yang semakin dinamis.

Hal ini juga menjadi langkah proaktif perusahaan dalam mendukung regulasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberlakukan larangan truk batu bara melintasi jalan umum sejak 1 Januari 2026, sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Gubernur Sumsel Nomor 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025.

"Melalui optimalisasi angkutan berbasis rel, KAI Logistik menghadirkan alternatif distribusi yang lebih aman, patuh regulasi, serta mampu mengurangi ketergantungan pada angkutan jalan raya," ujar Yuskal dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (31/3/2026).



Berlokasi di Desa Sirah Pulau, Provinsi Sumatera Selatan, CY 2 Merapi berdampingan langsung dengan fasilitas CY 1 Merapi yang telah lebih dahulu dioperasikan oleh KAI Logistik yang direncanakan memiliki tiga akses keluar–masuk yang terhubung langsung dengan terminal Merapi, sehingga mendukung kelancaran pergerakan kereta api dan meningkatkan efisiensi operasional bongkar muat batu bara.



“Fasilitas ini dirancang dengan skema konektivitas terpadu antara area tambang dan jalur hauling yang terhubung langsung ke kawasan CY, sehingga seluruh aktivitas operasional dapat dilakukan tanpa melalui jalur jalan provinsi (lintas). Skema tersebut sejalan dengan upaya meminimalkan dampak terhadap infrastruktur jalan dan lingkungan sekitar,” jelas Yuskal.