Pengiriman Barang Melonjak di Imlek 2026, Ini Daftarnya

JAKARTA - PT KAI Logistik mencatatkan realisasi pengiriman lebih 45.854 barang retail atau 17.773 kilogram (kg) selama periode libur panjang Imlek 2026 yang berlangsung pada 13 Februari sampa dengan 18 Februari 2026.



Berdasarkan data pengiriman, volume tertinggi terjadi pada arus balik liburan, tepatnya 18 Februari 2026 dengan total 5.443 kilogram, disusul 13 Februari 2026 sebesar 4.194 kilogram.



Sementara itu, kota-kota dengan tujuan pengiriman tertinggi tercatat di Yogyakarta, Solo, dan Semarang sebagai destinasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi selama periode liburan.



Manager Marketing & Sales Courier KAI Logistik Ayi Suryandi menjelaskan melalui KALOG Express, total volume yang berhasil dikelola mencapai 17.773 kilogram dengan jumlah hampir 46 ribu barang termasuk hewan peliharaan.



Secara kuantitas, pengiriman tersebut didominasi oleh komoditas paket dan sepeda motor, sejalan dengan tingginya aktivitas dan mobilitas masyarakat selama libur panjang.



Secara rinci, pengiriman paket tercatat sebanyak 40.169 paket, diikuti hewan peliharaan sebanyak 2.511 ekor, 2.384 sepeda motor serta 790 paket untuk komoditas lainnya seperti sepeda, elektronik, dokumen, dan tanaman dengan total 435 kilogram.



"Komoditas utama, yakni paket, hewan peliharaan dan sepeda motor, menjadi pilihan pelanggan dalam mendukung kelancaran aktivitas selama periode tersebut termasuk bepergian bersama hewan peliharaan,” katanya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).



Dalam memastikan operasional tetap berjalan optimal, KAI Logistik telah menyiapkan pengaturan pola kerja khusus guna mengantisipasi lonjakan volume.