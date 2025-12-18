Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Nataru 2025/2026, Ini Skema Angkutan Logistik Kereta Api

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |18:54 WIB
Libur Nataru 2025/2026, Ini Skema Angkutan Logistik Kereta Api
Libur Nataru 2025/2026, Ini Skema Angkutan Logistik Kereta Api (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) menyatakan kesiapan layanan logistik secara menyeluruh guna mendukung kelancaran distribusi barang di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menyambut periode libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, 

KAI Logistik memastikan operasional berjalan optimal melalui penguatan koordinasi internal, kesiapan sumber daya manusia, serta pengaturan pola operasi yang adaptif. Perusahaan juga menyiapkan peningkatan kapasitas angkut untuk mengakomodasi potensi lonjakan permintaan pengiriman selama periode Nataru 2025/2026.

"Memastikan layanan logistik tetap andal, aman, dan tepat waktu selama periode Nataru. Peningkatan kapasitas, kesiapan operasional, serta penawaran menarik merupakan bagian dari upaya kami dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan," kata VP of Corporate Secretary KAI Logistik Dwi Wulandari di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dari sisi operasional, telah disiapkan skema penambahan kapasitas angkut hingga 20 ton per hari yang dialokasikan masing-masing 10 ton untuk jalur KA Utara dan KA Tengah, sebagai langkah antisipatif guna memperlancar arus peningkatan volume. 

Selain itu, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan pelanggan, service point Kalog Express tetap beroperasi pada hari Minggu dan tanggal merah, dengan penyesuaian waktu operasional.

 

Halaman:
1 2
