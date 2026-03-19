Terungkap! Ini Penyebab Macet Parah di Tol Japek dan MBZ

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |18:39 WIB
Kemacetan panjang melanda ruas Tol Jakarta-Cikampek hingga Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) . (Foto: Okezone.com)
JAKARTA — Kemacetan panjang melanda ruas Tol Jakarta-Cikampek hingga Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H. Kepadatan ini dipicu oleh lonjakan drastis volume kendaraan pemudik yang melintas secara bersamaan pada hari ini.

Parmindimwas Subdit Dakgar Dirgakkum Korlantas Polri, Ipda Hanny Neno, menjelaskan situasi di lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis yang menghambat kelancaran arus.

Menurut Ipda Hanny Neno, salah satu titik hambat utama berada di sekitar akses keluar-masuk fasilitas peristirahatan (rest area). Selain itu, adanya kendaraan yang mengalami gangguan mesin di bahu jalan turut memperparah antrean.

“Kemungkinan dari keluar dari rest area, bisa kemungkinan-kemungkinan itu banyak. Bisa kemungkinan ada kejadian, misalnya ada suatu kendaraan, misalnya mesinnya rusak, dia harus menepi,” kata Neno saat meninjau Posko Angkutan Lebaran 2026 di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).

Meski terjadi kepadatan yang mengekor panjang, pihak kepolisian memastikan bahwa lalu lintas tidak sampai berhenti total (stuck), melainkan kendaraan tetap bergerak dengan kecepatan rendah.

“Dari rest area dia keluar untuk masuk ke tol lagi kan pelan, jadi untuk kecepatan mobil yang ini kan lebih mulai mengurang, mengurang, dan akan menghambat juga,” tuturnya.

Berdasarkan data terkini dari Posko Angkutan Lebaran 2026, dinamika pergerakan kendaraan di gerbang tol menunjukkan tren yang menarik.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/338/3207876//mudik-6rMq_large.jpg
One Way Berimbas Bikin Telat Keberangkatan Arus Mudik di Terminal Kampung Rambutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/612/3207787//sendiri-1XIH_large.jpg
Tak Mudik Lebaran, Ini 10 Cara Menikmati Libur Bikin Gak Bosan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207873//mudik-c8E2_large.jpg
Jalur Arteri Cikarang–Karawang Padat, Didominasi Pemudik Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207869//menko_ahy_pantau_transportasi_nasional-2hrQ_large.jpg
Menko AHY Pantau Transportasi Nasional, Pastikan Mudik Lebaran 2026 Aman dan Terkendali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207853//mudik-18Pb_large.jpg
Lonjakan Pemudik Jelang Lebaran 2026, Penumpang Transportasi Umum Tembus 7,7 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207859//jalur_mudik_lingkar_gentong_padat_merayap-sI9i_large.jpg
Jalur Mudik Lingkar Gentong Padat Merayap, Polisi Terapkan Pengalihan Arus Lalin
