Terungkap! Ini Penyebab Macet Parah di Tol Japek dan MBZ

JAKARTA — Kemacetan panjang melanda ruas Tol Jakarta-Cikampek hingga Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H. Kepadatan ini dipicu oleh lonjakan drastis volume kendaraan pemudik yang melintas secara bersamaan pada hari ini.

Parmindimwas Subdit Dakgar Dirgakkum Korlantas Polri, Ipda Hanny Neno, menjelaskan situasi di lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis yang menghambat kelancaran arus.

Menurut Ipda Hanny Neno, salah satu titik hambat utama berada di sekitar akses keluar-masuk fasilitas peristirahatan (rest area). Selain itu, adanya kendaraan yang mengalami gangguan mesin di bahu jalan turut memperparah antrean.

“Kemungkinan dari keluar dari rest area, bisa kemungkinan-kemungkinan itu banyak. Bisa kemungkinan ada kejadian, misalnya ada suatu kendaraan, misalnya mesinnya rusak, dia harus menepi,” kata Neno saat meninjau Posko Angkutan Lebaran 2026 di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).

Meski terjadi kepadatan yang mengekor panjang, pihak kepolisian memastikan bahwa lalu lintas tidak sampai berhenti total (stuck), melainkan kendaraan tetap bergerak dengan kecepatan rendah.

“Dari rest area dia keluar untuk masuk ke tol lagi kan pelan, jadi untuk kecepatan mobil yang ini kan lebih mulai mengurang, mengurang, dan akan menghambat juga,” tuturnya.

Berdasarkan data terkini dari Posko Angkutan Lebaran 2026, dinamika pergerakan kendaraan di gerbang tol menunjukkan tren yang menarik.